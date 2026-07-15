Милонов прокомментировал предложение штрафовать за голые манекены

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «абсолютной глупостью» предложение генерального директора аналитического центра «Фабрика смыслов» Вадима Попова о штрафах за использование манекенов без одежды в витринах магазинов.

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Парламентарий выразил мнение, что подобные вопросы не заслуживают внимания.

— Ну, выступил и выступил, и замечательно. У нас в стране имеют право люди высказывать свое мнение. Конечно, это абсолютная глупость, никто это не рассматривает. И вообще нужно посмотреть поглубже в себя: если тебя беспокоят голые манекены, возможно, что-то у тебя не то, — передает слова Милонова Агентство городских новостей «Москва».

Ранее Милонов выступил с критикой запрета на ношение одежды с иностранными надписями, введенного в Томской области. По словам парламентария, строгость в выборе одежды несет пользу, но только когда речь идет о школьной форме. А вот чем мешает иностранная надпись на повседневной вещи, он не понимает.

Телеведущий Владимир Соловьев в то же время заявил, что не понимает, чем депутат Виталий Милонов занимается в Государственной думе.