В России захотели подсказать Трампу шаги для урегулирования конфликта на Украине

Россия может подсказать, что нужно делать президенту США Дональду Трампу для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, чьи слова приводит «Газета.ru».

Так он оценил заявление американского лидера о возможности разрешить ситуацию на Украине до конца его срока.

«Пожелаем Трампу, кроме заявлений, сделать по этому поводу конкретные шаги. Мы можем подсказать, какие. Главное, чтобы он не менял точку зрения часто. Желаем ему успеха в этом начинании», — сказал сенатор.

Ранее Трамп заявил, что Россия готова скоро подписать соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, президент России Владимир Путин готов заключить сделку.