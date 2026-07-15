Россиянам посоветовали не снимать последствия атак на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел России призвало соотечественников не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива, предупредив об административной и уголовной ответственности, сообщается на сайте ведомства. Гражданам также рекомендовали избегать опасных районов и не приближаться к военным объектам.

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МИД посоветовал россиянам незамедлительно укрываться при угрозах ударов ракет или беспилотников. Также рекомендуется соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

Эти меры связаны с эскалацией конфликта в регионе. Власти стран Персидского залива ужесточают контроль за распространением информации. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

МИД также призвал граждан быть внимательными и избегать мест, где могут происходить военные действия. Безопасность российских граждан остаётся приоритетом.

Напряжение в Персидском заливе растёт. Рекомендации МИД связаны с участившимися атаками.