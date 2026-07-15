Ситуацию с кадровыми изменениями в Киеве хорошо отражает сюжет басни Ивана Крылова «Квартет».

© Вечерняя Москва

Такое мнение выразил депутат Государственной думы Леонид Ивлев.

— Читая новости Украины, вспоминается «Квартет», строки Крылова как никогда точно отражают современную кадровую чехарду киевского режима: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». А кто из них осел, козел, мартышка — пусть сами разбираются на берегах Днепра, — цитирует парламентария ТАСС.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Свириденко покидает пост премьер-министра страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале, анонсировав предстоящие кадровые изменения.

В марте Свириденко утверждала , что делегация Украины в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления в объединение по трем последним заключительным переговорным кластерам. По ее словам, полученный документ должны были направить в Верховную раду для работы над выполнением условий.

Несмотря на это, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине, уверен, что экономическая ситуация в стране близка к катастрофе.