О санкциях, США и «ненависти» Латвии: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал дипломатический процесс по Украине, санкции и меры Латвии против русского языка в медиа.

Об Иране и переговорах по Украине

По словам Пескова, Кремль по существующим «каналам общения» получает сигналы, что США готовы продолжить переговоры на Украине, передает ТАСС. Однако произойти это может только после завершения иранского кризиса, отметил пресс-секретарь президента РФ.

«Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации», - подчеркнул Песков.

О санкциях США

В СМИ появилась информация, что США рассматривают санкции против России, в том числе подразумевающие пошлины до ста процентов на покупку российской нефти и природного газа. Песков сообщил, что в Кремле «внимательно слушают, фиксируют и анализируют» заявления США об этих санкциях, передает ТАСС.

«Будем смотреть в зависимости от развития событий», - сказал он.

О «ненависти ко всему русскому» в Латвии

В Латвии обсуждают вопрос о запрете русского языка в СМИ. Министр культуры страны Наурис Пунтулис заявил, что русский язык в местных медиа «должен исчезнуть совсем». Песков отметил, что такая политика властей Латвии не нова. Он подчеркнул, что это ущемляет права огромного количества жителей страны.

«Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно выразить только полное неприятие», - сказал он.

О «страшилках» Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в планах атаковать объекты инфраструктуры в балтийском регионе. Песков назвал заявления Науседы «свежей порцией страшилок» для «промывания мозгов» жителям Литвы, сообщает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что так Вильнюс готовит население к дальнейшей милитаризации.

«Для этого нужно создать образ врага в какой-то другой стране <…> и продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО», - заключил Песков.

О Сербии и Зеленском

Президент Сербии Александр Вучич 15 июля примет участие в саммите в Киеве и проведет встречу с Владимиром Зеленским. Песков сообщил, что Россия не передавала Зеленскому никаких посланий через Вучича, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Сербия не участвует в украинском урегулировании.