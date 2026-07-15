Вучич в Киеве: Кремль ответил на вопрос о послании Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможной посреднической роли Белграда в урегулировании украинского кризиса.

В Кремле прояснили ситуацию вокруг визита президента Сербии Александра Вучича в Киев.

"Нет, никаких посланий мы не передавали", - сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, не привез ли сербский лидер какой-то конфиденциальной информации из Кремля для Владимира Зеленского. «И в настоящий момент, до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», — напомнил глава кремлевской пресс-службы.

Он подчеркнул, что любые попытки представить визит сербского руководства в Киев как согласованную с Москвой дипломатическую миссию не имеют под собой никаких оснований.

Песков рассказал о сигналах со стороны США по Украине

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским. По словам президента Сербии, он примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа - Украина", который будет проходить 15 июля в Киеве.