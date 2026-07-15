Песков: Президент ежедневно получает сводки по паводкам

Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает сводки о паводках во всех регионах, включая Свердловскую область, сообщил на брифинге в среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"Президент регулярно, ежедневно получает сводки по линии МЧС и других ведомств обо всех происшествиях по всем регионам России. Разумеется, докладывают ему и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая упомянутую вами область", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что региональные власти и местные органы МЧС сейчас принимают все необходимые меры, а дальнейшие решения будут уточняться в зависимости от развития погодных условий.

По данным МЧС на 15 июля, в Свердловской области отмечается интенсивный рост уровней воды на реках Тура, Пышма и Ница.