Песков: Президент ежедневно получает сводки по паводкам
Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает сводки о паводках во всех регионах, включая Свердловскую область, сообщил на брифинге в среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что региональные власти и местные органы МЧС сейчас принимают все необходимые меры, а дальнейшие решения будут уточняться в зависимости от развития погодных условий.
По данным МЧС на 15 июля, в Свердловской области отмечается интенсивный рост уровней воды на реках Тура, Пышма и Ница.