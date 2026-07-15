Дипломаты РФ выясняют ситуацию с задержанием россиян в соборе Святой Софии

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Генеральное консульство России в Стамбуле устанавливает обстоятельства задержания российских граждан в соборе Святой Софии. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в дипломатическом представительстве.

В генконсульстве отметили, что на данный момент подробной информации о произошедшем пока нет. При этом источники в полиции Стамбула подтвердили факт инцидента, однако отказались от дальнейших комментариев.

Власти провинции и миграционная служба также пока не предоставили официальных разъяснений по поводу случившегося.

Управляющий гостиницы, где проживали россияне, не стал раскрывать сведения об их местонахождении, сославшись на законодательство, запрещающее передавать третьим лицам информацию о постояльцах, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что полицейские в Стамбуле якобы задержали супругов из РФ за чтение Библии в соборе Святой Софии. Граждан России, по информации журналистов, увезли в полицейский участок района Фатих, где в настоящее время решается вопрос о том, поместят их под стражу или отправят в депортационный центр.