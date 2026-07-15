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В Кремле рассказали о «порции страшилок» Литвы

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал страшилками опасения президента Литвы Гитанаса Науседы по поводу планов атаки России на инфраструктуру Прибалтики.

В Кремле рассказали о «порции страшилок» Литвы
© Лента.Ru

Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, заявления Науседы направлены на подготовку населения Литвы к дальнейшей милитаризации страны. Кроме того, высказывания литовского лидера, добавили в Кремле, направлены на создание образа врага в лице России.

Накануне Гитанас Науседа выступил с обвиненеием в адрем России в якобы подготовке провокаций на инфраструктуре Литвы, Латвии, Эстонии, а также Польши.

«Я не могу отрицать наличие такой информации», — добавил он.