В Кремле рассказали о «порции страшилок» Литвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал страшилками опасения президента Литвы Гитанаса Науседы по поводу планов атаки России на инфраструктуру Прибалтики.

Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, заявления Науседы направлены на подготовку населения Литвы к дальнейшей милитаризации страны. Кроме того, высказывания литовского лидера, добавили в Кремле, направлены на создание образа врага в лице России.

Накануне Гитанас Науседа выступил с обвиненеием в адрем России в якобы подготовке провокаций на инфраструктуре Литвы, Латвии, Эстонии, а также Польши.