В России заявили о признаках вступления Украины в НАТО

Интеграция оборонных отраслей Евросоюза (ЕС) и Украины означает практическое вступление Киева в НАТО со всеми вооружениями и статусом полноправного члена альянса, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев — очередной виток эскалации.

«Это может означать практическое вступление Украины в НАТО со всеми своими вооружениями. По факту она становится полноправным членом альянса. Это очередной виток эскалации, еще раз говорит об агрессивных намерениях коллективного Запада, где Украина является заложником. Ее используют как таран, но таран уже потихонечку начинает разваливаться», — сказал депутат.

По его словам, совместное использование и производство оружия, которое будет направлено против России, необходимо прерывать и не давать этому случиться. Колесник также резко высказался о поездках европейских чиновников в зону боевых действий.

«В зоне наших интересов им делать нечего. Пусть лучше к ним [президент Украины Владимир] Зеленский приезжает, ему все равно надо привыкать к Евросоюзу, бежать то туда будет», — заключил парламентарий.

Лидер дружественной России страны прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с очередным визитом и заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Европейского союза и Украины. Также она сообщила о планах обсудить вступление страны в ЕС и подготовку к зиме.