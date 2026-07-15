Смерть сенатора США Линдси Грэма* (включен в список террористов и экстремистов в РФ) не приведет к изменению политики стран Запада в отношении России, так как русофобия приобрела там системный характер. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

Сенатор Грэм* скончался в ночь на воскресенье, 12 июля, от сердечного приступа. Смерть наступила вскоре после его возвращения из поездки в Киев, где он провел переговоры с Владимиром Зеленским.

По словам Александра Толмачева, Линдси Грэм* «сам все о себе сказал в последнем акте карьеры, который был посвящен поддержке Киева».

«Он был одним из самых ярых заокеанских русофобов. Агрессивный лоббист американского ВПК, который был финансово заинтересован в развязывании конфликтов, провоцировании и втягивании России в них», — отметил парламентарий.

Толмачев уверен, что смерть Грэма* никак не повлияет на снижение «русофобского накала», так как это стало «системным заболеванием Запада».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.