Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала «абсолютной деградацией» идею заменить экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин на представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на британских купюрах.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что кабинет министров Великобритании предлагал Банку Англии включить в будущие выпуски банкнот больше изображений представителей разных меньшинств, включая ЛГБТ-активистов.

«Это очень показательно: как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история <...> Это один из ярчайших признаков того, о чем мы говорим, — абсолютной деградации этого западного меньшинства», — отметила Захарова.

15 июля Захарова заявила, что западная «коалиция желающих» по Украине по степени «озверения» и «расчеловечивания» напоминает Содом и Гоморру.

По мнению дипломата, мотивация членов «коалиции желающих» не имеет ничего общего со стремлением к глобальной безопасности или установлению порядка.