Захарова оценила идею переименовать Украину в Русь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости предложение бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь.

«То есть от «укров» уже киевский режим отказался? Теперь они «русы»?», — сыронизировала она.

Бывший глава украинского МИД Борис Тарасюк заявил, что, если бы Украине пришлось менять свое официальное название, он предложил бы назвать страну Русью. По его словам, такое название связано с историей Киевской Руси.

Тарасюк также провел аналогию с ситуацией вокруг переименования Македонии перед ее вступлением в Европейский союз. Он заявил, что, если бы аналогичное требование было выдвинуто в отношении Украины, оптимальным названием стала бы Русь. При этом экс-министр утверждал, что именно это название является историческим для Украины, а Московское царство якобы присвоило его во времена Петра I.

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Каких-либо пояснений или исторических обоснований своей версии Тарасюк не привел.