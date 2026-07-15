Евросоюзу (ЕС) и Великобритании следует знать свое место в роли вассалов. Об этом в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал слова заместителя военного министра США по политическим делам Элбриджа Колби о беспокойстве ведомства на фоне того, что стратегия «средних держав» грозит потерей финансов и времени. Он подчеркнул, что подобная идея начала тревожить Вашингтон.

В связи с этим Дмитриев призвал ЕС и Британию знать свое место в роли вассалов.

Дмитриев обвинил европейских чиновников в перекладывании ответственности на РФ

Ранее Дмитриев заявил о желании Евросоюза свалить ответственность за свои проблемы на Россию. По его словам, бюрократы из ЕС и Британии никогда не признают своих ошибок.