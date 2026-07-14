Бывший глава аппарата Министерства обороны ФРГ Нико Ланге призвал усиливать давление на Крым и Калининградскую область.

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Он написал в социальной сети X во вторник, 14 июля, что Крым и Калининград должны быть не стратегическими форпостами РФ, а «дорогостоящими стратегическими уязвимостями».

Ланге призвал Европу оказывать воздействие на Калининград и Балтийское море, а Украину — на Крымский полуостров.

17 июня постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна изданию Telegraph по поводу ударов НАТО по Калининграду в случае войны с РФ. Он отреагировал на пост политолога Гленна Дисена в соцсети X, к которому был прикреплен скриншот интервью Нойманна. Эксперт высказался, что Германия угрожает войной России, и что именно так «начинается третья мировая война».

15 июня Хольгер Нойманн заявил, что НАТО будет атаковать Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черное море, если появится угроза со стороны РФ. Он подчеркнул, что у объединения нет зон, которые обладают разным уровнем безопасности. По его словам, «НАТО — это НАТО», и сомневаться в подобном не следует.