Посол в Вене назвал безосновательными обвинения РФ в действиях против ЕС

Обвинения стран ЕС в адрес России по поводу якобы деструктивных действий Москвы в киберпространстве не имеют под собой никаких оснований, заявил посол РФ в Австрии Андрей Грозов.

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"Посол России указал на неприемлемость обвинений в нашей причастности к каким-либо деструктивным действиям как не имеющих под собой никаких доказательств. Выразил сожаление проводимой официальной Веной евросолидарной, конфронтационной линией в отношении Москвы. Подчеркнул, что ответ на незаконные санкции ЕС обязательно последует", - отмечается в публикации посольства России в Австрии в Telegram-канале.

Там пояснили, что 14 июля 2026 года посол РФ был приглашен на беседу в МИД Австрии. Со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых РФ кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран - членов Евросоюза во внешнеполитическом ведомстве отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, затрагивающих, по словам его представителей, и Вену. В МИД Австрии также объявили о присоединении альпийской республики к соответствующим санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.