Слуцкий: Болгария не будет единственной, кто откажет "коалиции желающих"

Болгарские власти своим отказом от участия в "коалиции желающих" сделали выбор в пользу мира для своих граждан. Позицию Болгарии разделят и другие страны, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя решение болгарского премьера Румена Радева отклонить предложение об участии в "коалиции желающих".

Депутат отметил, что "коалиция желающих" последовательно идет по пути эскалации украинского конфликта, а входящие в нее страны "уже слабо скрывают фактическое участие в военном противостоянии с Россией".

"Здравомыслящие болгарские политики, исходящие из интереса своих граждан, не хотят в этом участвовать, - сказал Слуцкий. - Уверен, что Болгария не останется единственной страной. И "фрагментация здравомыслия" будет неминуемо разрастаться в Европе. Болгария делает выбор в пользу мира для граждан своей страны".

Парламентарий также указал, что решение предоставить Киеву лицензии на производство французских дальнобойных ракет SCALP - это "полупрозрачная ширма прямого вовлечения европейских столиц в конфликт на стороне Украины".