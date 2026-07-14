Захарова высказалась о влиянии критических моментов истории на россиян

Критические моменты в истории России подпитывают граждан страны, дают людям живительную силу, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат сделала ряд заявлений о связи поколений, сложных периодах российской истории, культурных традициях в ходе выступления на конференции Совета по культуре и креативным индустриям при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы.

Представитель МИД напомнила, что в России существует мощнейшая, совершенно уникальная, традиция соединения предпринимательства и культуры, творчества, созидания. Она добавила, что эту традицию следует знать, на нее можно и нужно опираться.

По ее словам, в настоящее время традиции России живы, они лишь закаляются, когда их пытаются отменить, принизить.

«Наоборот, это подстегивает интерес к самосознанию. Получается, что самые критические моменты нашего существования, нашей жизни нас питают, дают нам живительную силу», — резюмировала Захарова.

Ранее известный кинорежиссер, актер, блогер Никита Михалков сообщил, что обязанность великих народов — нести на себе бремя прошлого, меняя свое настоящее и будущее, но не отказываясь от своей истории.