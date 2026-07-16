В Китае назвали три решения Путина, серьезно укрепившие безопасность КНР

Популярность президента России Владимира Путина в Китае связана в том числе с решениями Москвы, которые усилили военную, энергетическую и эпидемиологическую безопасность КНР. Авторы публикации на платформе Sohu выделили три таких эпизода — поставку истребителей Су-35, строительство газопровода «Сила Сибири» и помощь в начале пандемии коронавируса.

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Материал появился после поездки Путина в Пекин 19–20 мая 2026 года. Это был его 25-й визит в Китай, а не 21-й, как утверждается в первоначальном пересказе. Российский и китайский лидеры провели переговоры и подписали более 40 документов о сотрудничестве. Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран достигли самого высокого уровня в истории.

Первым важным для Пекина решением авторы Sohu назвали ускоренную передачу российских истребителей Су-35. Соглашение на поставку 24 самолетов стоимостью около 2,5 миллиарда долларов стороны заключили в 2015 году. Китай стал первым иностранным заказчиком этих машин.

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Первые четыре истребителя поступили китайским военным в декабре 2016 года — раньше первоначально ожидавшихся сроков. Остальные самолеты Россия передавала несколькими партиями, а выполнение контракта завершилось в 2019 году.

Китайские журналисты связали ускорение поставок с обострением обстановки в Южно-Китайском море. Полученные самолеты начали использовать для патрулирования спорного региона. Су-35 оснащен радиолокационной станцией «Ирбис-Э» и средствами радиоэлектронного противодействия, однако утверждение Sohu о способности этих машин обнаруживать американские F-22 на большом расстоянии не подтверждено сведениями об их реальном боевом применении.

По версии авторов публикации, появление российских самолетов помогло Китаю сократить отставание от американской авиации и укрепить позиции в регионе. При этом оценка о том, что именно Су-35 «стабилизировали ситуацию» в Южно-Китайском море, остается мнением китайского издания.

Вторым стратегическим решением Sohu назвало заключение долгосрочного газового контракта. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали соглашение сроком на 30 лет. Его предполагаемая стоимость оценивалась примерно в 400 миллиардов долларов, а общий объем поставок — более чем в один триллион кубометров газа.

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались 2 декабря 2019 года. Проект создал прямой сухопутный маршрут между российскими месторождениями и китайским рынком, снизив зависимость КНР от морской доставки топлива через Малаккский пролив. Через этот узкий морской путь проходит значительная часть китайского энергетического импорта, поэтому в Пекине рассматривают его возможную блокаду как угрозу национальной безопасности.

В 2025 году поставки российского газа по «Силе Сибири» достигли 38,8 миллиарда кубометров. Позднее Москва и Пекин договорились увеличить годовой объем транспортировки до 44 миллиардов кубометров.

Третьим эпизодом стала помощь России во время вспышки коронавируса. В феврале 2020 года российское МЧС отправило в Китай около 23 тонн гуманитарного груза. В него вошли медицинские средства и индивидуальное защитное оборудование. Стоимость поставки оценивалась примерно в 36 миллионов рублей.

Москва также публично поддерживала действия китайских властей и выступала против политизации вопроса о происхождении инфекции. Впоследствии Китай сам направлял в Россию врачей, маски, защитные костюмы, тест-системы и другое оборудование.