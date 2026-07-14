Путину подарили якутский нож от бойцов СВО

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев передал ему традиционный якутский нож. Детали встречи раскрыла пресс-служба Кремля.

По словам руководителя региона, вручить подарок попросили бойцы специальной военной операции из Якутии.

«От имени воинов-якутян — якутский нож, они попросили передать, в том числе Андрей Григорьев, которого Вы знаете», — отметил глава Якутии.

Глава Якутии также рассказал, что на подарке сделана надпись: «Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян». По его словам, это настоящий якутский нож.

До этого бойцы СВО подарили президенту шевроны, батальонный и полковой флаги после встречи в Кремле. Путин поблагодарил бойцов и пожелал им удачи. Кроме того, президент по просьбе военнослужащих расписался на фотографиях со своим портретом, а также на боевых знаменах.