Лавров: Запад руками боевиков с Украины хочет подорвать отношения РФ и стран Сахеля
Запад при помощи боевиков с Украины пытается подорвать отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.
"Подчеркнули особую обеспокоенность в связи с ростом террористических угроз, распространением на страны региона аффилированных с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Боко харам" исламистских группировок при явной поддержке некоторых бывших метрополий, которые еще пытаются подорвать отношения Россиийской Федерации со странами Сахара-Сахеля и используют в своих провокациях не только террористические группировки, но и боевиков с Украины", - сказал Лавров.