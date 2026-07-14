Лавров: Запад руками боевиков с Украины хочет подорвать отношения РФ и стран Сахеля

Запад при помощи боевиков с Украины пытается подорвать отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.