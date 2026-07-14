Глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал братское приветствие президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает МИД РФ. Встреча прошла в Москве в рамках политических консультаций между странами.

Фадул подчеркнул, что нынешние консультации станут важным этапом регулярного диалога между Чадом и Россией. Он отметил, что стороны получили возможность оценить пройденный путь и наметить перспективы будущего сотрудничества. Особое внимание было уделено региональным и международным вызовам.

Встреча подтвердила взаимный интерес к развитию отношений. До этого Москва и Нджамена активизировали контакты на фоне изменения геополитической ситуации в Африке. Россия усиливает присутствие на континенте, и Чад рассматривается как важный партнёр.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и экономического сотрудничества. В МИД РФ отметили, что диалог с Чадом носит конструктивный характер. Ожидается, что в ближайшее время будут достигнуты новые договорённости.

В стране ЕС посчитали поздравление Путина президенту США необычным

Россия активно развивает отношения с африканскими странами. Приветствие от президента Чада — знак укрепления связей. В 2025 году Москва и Нджамена подписали ряд соглашений. Чад является ключевым игроком в регионе Сахеля. В стране сохраняется нестабильность, что делает сотрудничество с Россией важным для обеих сторон.