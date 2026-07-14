Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о недопущении РФ к обсуждению гарантий безопасности Украины доказательством тупиковости нынешней позиции Евросоюза.

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Напомним, что ранее Фридрих Мерц по итогам саммита «коалиции желающих», прошедшего в Париже сделал заявление о том, что "пора сесть за стол переговоров" и договориться о прекращении огня.

Несмотря на призывы к завершению боевых действий, немецкий лидер одновременно анонсировал продолжение политики жесткого давления на Москву. Мерц подчеркнул, что Киев и его западные союзники намерены самостоятельно разработать архитектуру гарантий безопасности для Украины, исключив при этом участие российской стороны. Канцлер также добавил, что европейские страны продолжат укреплять украинскую систему противовоздушной обороны и готовить Киев к следующей зиме.

"Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы", - отметил сегодня Песков, комментируя журналистам это завление.

"Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно", - добавил глава кремлевской пресс-службы.

Мерц захотел исключить Россию из обсуждения гарантий безопасности для Киева

Кроме этого Песков обратил внимание, что Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций, научилась их обходить и минимизировать негативный эффект.