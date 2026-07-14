Песков выразил признательность спецслужбам за предотвращение терактов
В Кремле положительно оценили работу ФСБ по предотвращению серии терактов, которые, по данным спецслужбы, готовились украинской стороной.
Об этом во вторник, 14 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Утром 14 июля ФСБ сообщила о предотвращении массированной атаки дронов на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье. Исполнитель атаки оказал сопротивление и был ликвидирован силовиками. К организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области, по данным ФСБ, оказался причастен рэпер Киевстонер.
Спустя время Киевстонер отверг причастность к организации теракта в Московской области. Он заявил, что отдыхает и играет в компьютерную игру Dota 2, а к «организации чего-либо» не причастен.
Испания и Словакия юридически могут выдать рэпера Киевстонера российской стороне по обвинению ФСБ. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский.