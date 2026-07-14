В Кремле положительно оценили работу ФСБ по предотвращению серии терактов, которые, по данным спецслужбы, готовились украинской стороной.

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Об этом во вторник, 14 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу, — цитирует Пескова ТАСС.

Утром 14 июля ФСБ сообщила о предотвращении массированной атаки дронов на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье. Исполнитель атаки оказал сопротивление и был ликвидирован силовиками. К организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области, по данным ФСБ, оказался причастен рэпер Киевстонер.

Спустя время Киевстонер отверг причастность к организации теракта в Московской области. Он заявил, что отдыхает и играет в компьютерную игру Dota 2, а к «организации чего-либо» не причастен.

Испания и Словакия юридически могут выдать рэпера Киевстонера российской стороне по обвинению ФСБ. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский.