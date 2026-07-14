Владимир Зеленский может не дожить до конца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит NEWS.ru.

Он напомнил, что украинский президент хамит европейским лидерам и диктует свои условия, а в Киеве происходят коррупционные скандалы. Депутат также отметил, что на место Зеленского готовят бывшего главкома ВСУ и посла страны в Великобритании Валерия Залужного.

«Действующий президент слишком много знает, поэтому, вполне возможно, не доживет до конца СВО. А если и доживет, если будет суд, то сдаст всех ради своей шкуры, еще и добавит что-то от себя. Ему бы лучше спрятаться и оставить Украину в покое. Хотя уверен, что его найдут в любой точке Земли его же бывшие союзники», — считает парламентарий.

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Ранее Залужный заявил Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики. Уточняется, что разговор произошел несколько дней назад перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.