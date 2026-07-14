В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, поскольку Киев отказывается от мирных инициатив.

Так о судьбе города высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Если такой расклад пошел и Украина не соглашается ни на какие удобные для нее условия, а Запад не дает им закончить войну, тогда придется отрезать Украину от моря», — заявил депутат.

По словам Колесника, если украинские военные продолжат находиться на территориях Одесской области, то Запорожье, Херсон и Крым будут под постоянной угрозой. Депутат отметил, что именно из Одессы запускаются беспилотники и безэкипажные катера.

В ночь на 14 июля российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Одесской области. В частности, военнослужащие поразили объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ними. По словам военного аналитика Александра Меркуриса, массированные атаки России на порты Украины привели к фактической изоляции Одессы.

В России назвали условия для взятия Одессы и Николаева

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев указал, что армия России возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону. Похожее заявление делал и депутат Алексей Журавлев, который отмечал, что контроль над Одессой стал бы восстановлением исторической справедливости и ключом к Приднестровью.