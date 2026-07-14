Политик Борис Надеждин* объяснил свое задержание

Бывший депутат Госдумы, несостоявшийся кандидат на выборах президента России Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале опубликовал видео, в котором назвал причину своего задержания. Он считает, что претензии со стороны правоохранительных органов связаны с его политической деятельностью.

Надеждин утверждает, что параметры его жизни, в частности отсутствие статуса иноагента и продолжение политической деятельности в России, начали «стремительно уменьшаться» из-за планов вновь выдвигаться в депутаты Госдумы и собирать подписи в свою поддержку.

«Я надеюсь, что все-таки я останусь живым, на свободе и в России», — сказал политик.

13 июля Бориса Надеждина задержала полиция. По словам политика, в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Ему вменили распространение ссылки на YouTube-ролик Эльвиры Вихаревой (признана в РФ иностранным агентом), в котором демонстрировалась фотография Алексея Навального. Позже Надеждину вручили повестку об обязательстве явиться на слушание в суд в пятницу, 17 июля.

В 2023 году Надеждин выдвигался в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». В его предвыборную программу входило обещание в случае победы максимально быстро добиться перемирия с Украиной. Центризбирком отказал ему в регистрации, признав недействительными более 9,1 тысячи подписей. Политик пытался обжаловать это решение, но суд признал его законным.

10 июля 2026 года Минюст России внес Надеждина в реестр иноагентов. Комментируя это решение, он заявил, что намерен остаться в России и вести политическую деятельность.