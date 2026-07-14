Бывший президент США Джо Байден завел отношения Москвы и Вашингтона в болото.

Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Байден прекрасно помнил времена противостояния сверхдержав, что не помешало ему и его администрации завести ситуацию в отношениях с Россией в такое болото, из которого до сих пор Вашингтон не может найти выхода», — подчеркнул Патрушев.

По словам помощника российского лидера, старшее поколение американских и европейских политиков помнило времена холодной войны и риск ядерной эскалации и понимало, что в подобных случаях лучше сесть за стол переговоров, несмотря на эмоции. Патрушев отметил, что Байден является исключением.

Ранее в офисе главы Нацразведки Соединенных Штатов заявили, что администрация Байдена скрывала существование американских биолабораторий по всему миру.