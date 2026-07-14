В МИД РФ прокомментировали сообщения о введении «выездных виз»

Вбросы о введении «выездных виз» для россиян являются ложью от начала и до конца. Об этом заявила пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что накануне отпускного сезона «иноагентские дезинформационные ресурсы» попытались снова вбросить фейк о «выездных визах». По словам «источников» в России якобы планируется ввести ограничения на выезд граждан за границу, а в недружественные страны можно будет ездить лишь группами по 10 человек.

«Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. <…> МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории России гарантировано ч. 2 ст. 27 Конституции РФ. В МИД напомнили, что темы, связанные с консульскими и визовыми вопросами, регламентируются законодательством, а о значимых изменениях россиян будут информировать на официальных ресурсах ведомства.