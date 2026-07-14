Кремль ответил на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Украины

Сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил участие России в оформлении гарантий безопасности для Украины. По его словам, соответствующие решения будут принимать Киев и его партнеры, а не Москва.

«Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно», — отметил Песков.

13 июня в Париже прошла встреча лидеров стран — участниц «коалиции желающих». В ходе нее лидеры Украины и девяти стран Европы, среди которых Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, договорились о создании коалиции по противоракетной обороне.