Дмитриев допустил, что Обаму и Байдена ждут «плохие новости» после обращения Трампа

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал информацию о предстоящем обращении президента США Дональда Трампа к нации, которое, по данным источников, может быть посвящено вмешательству извне в выборы 2020 года.

Дмитриев написал, что для экс-президентов Барака Обамы и Джо Байдена это может обернуться неприятными последствиями. Ранее журналист MS Now Джейк Трейлор сообщил, что в Белом доме обсуждается возможность выступления Трампа 17 июля именно на эту тему.

«Возможно, плохие новости для Обама и Байдена», — подчеркнул глава РФПИ.

Сам американский лидер неоднократно заявлял, что победа Байдена на выборах 2020 года была достигнута за счет нарушений, связанных с голосованием по почте. Официальных подтверждений этим утверждениям нет. В Белом доме пока не комментировали предстоящее обращение.

Дмитриев обвинил ЕС в перекладывании ответственности на РФ

Барак Обама был 44-м президентом США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Джо Байден занимал пост 46-го президента США с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.