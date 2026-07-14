Бюрократы Евросоюза и Великобритании пытаются возложить на Россию ответственность за все созданные ими проблемы. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее норвежский политолог Гленн Дизен отметил, что антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уйти от ответственности и переложить вину за собственные неудачи.

"Бюрократы ЕС и Великобритании никогда не признают ошибок <...> Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них – чтобы избежать ответственности за свои исторические цивилизационные провалы", – ответил Дмитриев.

Европейские страны на сегодняшний день не способны предложить какие-либо конструктивные идеи по урегулированию украинского конфликта, указывал ранее замглавы МИД России Михаил Галузин. В это же время заявления лидеров ЕС о необходимости диалога с Москвой для урегулирования на Украине продолжают соседствовать с призывами нанести РФ стратегическое поражение.