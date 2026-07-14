Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение в соцсети X, что экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне будущего обращения нынешнего американского лидера Дональда Трампа к нации.

13 июля журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на источники в Белом доме сообщил в X, что обращение Трампа к нации 17 июля будет посвящено вмешательству других стран в американские выборы 2020 года.

«Возможно, плохие новости для Обама и Байдена», — написал Дмитриев.

Трамп неоднократно заявлял, что в 2020 году он проиграл выборы демократу Джо Байдену из-за мошеннических действий его оппонентов с бюллетенями по почте.

Дмитриев обвинил ЕС в перекладывании ответственности на РФ

Президент США выступит с обращением к нации в 04:00 по московскому времени 17 июля.