Российская дипмиссия оценила новые санкции Лондона против России

Российское посольство прокомментировало новые санкции Британии

Введение новых санкций со стороны Британии в отношении России свидетельствует о том, что пропаганда не справляется с поставленными задачами по нагнетанию «российской угрозы», отметили в посольстве РФ в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

По данным агентства, Соединенное Королевство в понедельник, 13 июля, расширило перечень антироссийских ограничительных мер. В Лондоне объяснили этот шаг «необходимостью» усилить давления на Москву.

«Нынешний набор мер указывает на то, что пропаганда в Британии и ЕС не вполне справляется с поставленными задачами по искусственному нагнетанию «российской угрозы», — подчеркнули в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что британские власти выдумали российскую угрозу «в отрыве от реальности», призвала их «разорвать порочный круг» и прекратить искать вымышленных шпионов .

Вместе с тем, дипломат, в ответ на заявления Лондона о праве Украины бить британским оружием по РФ, предупредила, что Москва оставляет за собой право нанести удары по британским объектам.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, в свою очередь, что «Российская Федерация не представляет никакой опасности для Великобритании», а если Лондон хочет изобретать новые мнимые угрозы — это его дело.