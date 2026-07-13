Захарова назвала абсурдом доклад Гаагского центра

Доклад Гаагского центра стратегических исследований о "российской стратегии воздействия" на Европу является очередным абсурдом, Нидерланды занимаются запугиванием собственных граждан в ущерб решению насущных проблем.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мы уже неоднократно говорили о развернутой в Евросоюзе кампании самовнушения, направленной на искусственное формирование образа России как главной угрозы для "свободной Европы". Порой дело доходит до ничем не прикрытого абсурда. Упомянутый вами доклад, как казалось бы из названия, серьезной нидерландской структуры - очередной пример этого", - подчеркнула дипломат.

Как указала Захарова, антироссийская риторика как в Нидерландах и Бельгии, так и в других странах ЕС стала "новой политической нормой", а запугивание собственных граждан мнимой "российской угрозой" - оправданием безудержного милитаристского курса в ущерб решению насущных проблем обычных европейских граждан и прикрытием собственных провалов во внутренних делах.

Дипломат также напомнила, что министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее раскрутил шумиху после сообщений о появлении якобы российских БПЛА в воздушном пространстве королевства.