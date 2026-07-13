МИД Нидерландов вызвал посла России в связи с обвинениями в кибератаках.

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Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Том Берендсен, его слова приводит портал Nu.nl.

«Послание российскому послу совершенно ясно. Мы видим, что вы делаете, и мы этого не принимаем», — сказал он.

Берендсен пообещал, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине.

МИД Финляндии вызвал посла РФ

Ранее Германия, Франция и Финляндия обвинили Россию в кибератаках. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, которого вызвали в МИД Германии, отверг обвинения и подчеркнул, что домыслы Евросоюза в очередной раз оказались не подкреплены никакими доказательствами.