Путин провел встречу с и.о. президента Южной Осетии Камболовым

Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле с исполняющим обязанности главы Республики Южная Осетия Маратом Камболовым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Конечно, я хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы, в свою очередь, оправдаете их доверие», — сказал Путин в ходе рабочей встречи.

В данный момент Камболов выполняет ключевые функции по управлению государством в переходный период.

Российская Федерация и Республика Южная Осетия поддерживают тесные союзнические отношения. Регулярные контакты между лидерами стран являются важной частью стратегического партнерства.