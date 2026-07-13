МИД России в понедельник, 13 июля, вызвал посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа с тем, чтобы довести официальную позицию РФ по кризису на Украине, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Главе дипмиссии во время беседы указали на недопустимость набирающей обороты поддержки Киева со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений, организацию совместных промышленных площадок по производству дронов. пояснили в министерстве.

«Довели до посла неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией», — подчеркнули дипломаты.

Кроме того, российская сторона разъяснила Ламбсдорффу, что материалы немецкого агитпропа, созданные на основе худших практик нацистской пропаганды, вызывают исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения России.

В ведомстве отметили, что Москва обратила внимание на то, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на Родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле.

В пресс-службе констатировали, что этот факт «дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице».

Ранее сообщалось, что немецкая пресса постоянно сообщает о развитии военной промышленности ФРГ, появлении новых площадок, переформатировании автомобильных концернов на производство БТР и танков, разработке новых типов дронов, контрактах и консультациях с Киевом.