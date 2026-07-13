Путин сделал резонансное заявление в отношении ударов по России

В понедельник президент России Владимир Путин посетил выставку Народного фронта «Все для Победы!», где осмотрел макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». В ходе общения с участниками мероприятия глава государства сделал резонансное заявление о характере ответных действий России на любые удары по её территории. Он подчеркнул, что реакция Москвы всегда будет жёсткой, симметричной и значительно превосходящей по силе исходную атаку противника.

Российский лидер отметил, что принцип зеркальности остаётся неизменным, но масштаб ответов будет возрастать кратно.

«Мы будем действовать зеркально, только в несколько раз мощнее», — сформулировал он ключевой тезис.

Президент также дал понять, что противник уже начал ощущать последствия такого подхода, и в дальнейшем интенсивность ударов будет только нарастать, создавая всё более серьёзное давление на силы, атакующие российские рубежи.

Заявление прозвучало на фоне участившихся попыток проникновения беспилотников и обстрелов приграничных регионов. По словам главы государства, любая агрессия, откуда бы она ни исходила, встретит адекватный и многократно усиленный отпор. При этом он отметил, что арсенал российских Вооружённых сил позволяет эффективно решать поставленные задачи.

Помимо демонстрации военной техники, выставка «Все для Победы!» традиционно служит площадкой для обсуждения вопросов обороноспособности и поддержки армии. Владимир Путин лично пообщался с волонтёрами и военнослужащими, высоко оценив их вклад в общее дело. В своём выступлении он также затронул тему технологического обновления войск, подчеркнув, что современные средства поражения и защиты находятся на постоянном контроле.