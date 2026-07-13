Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности и страхи, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС.

По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу, несмотря на противодействие западных стран. Россия продолжает идти вперед, добиваясь значительных успехов и планомерно совершенствуя свои вооруженные силы.

Путин отметил, что Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования. По его словам, активисты ОНФ «всегда на острие решаемых страной проблем». Путин назвал чрезвычайно важной для страны обратную связь.

«Поручения президента не болтовня, они даются после получения обращений граждан», - указал российский лидер.

Президент также назвал самым важным работу по формированию взглядов ребенка на общество, на его отношение к людям. «Вы работаете по всем важнейшим направлениям», – обратился глава государства к участникам форума.

«Возьмем здравоохранение – благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом», – добавил президент. Он также отметил важность работы фонда в сфере образования. «Что же может быть важнее души ребенка, что может быть важнее формирования его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям, что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам, уважение к тому, что они всей своей жизнью делают и для него, и для его будущих детей, для его внуков», – подчеркнул российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.