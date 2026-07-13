Путин подчеркнул важность обратной связи с народом

В понедельник, 13 июля, президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», где принял участие в форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». В ходе своего выступления перед активистами и волонтерами движения глава государства подчеркнул, что эффективная обратная связь с гражданами имеет колоссальное значение не только для работы конкретного государственного института, но и для всей страны в целом.

© Московский Комсомолец

По мнению президента, диалог между обществом и властью позволяет оперативно реагировать на запросы людей, корректировать управленческие решения и обеспечивать устойчивое развитие государства в условиях любых внешних и внутренних вызовов.

Путин обратил внимание участников форума на то, что Народный фронт за 15 лет своей деятельности превратился в мощный канал коммуникации между простыми россиянами и органами власти, аккумулируя насущные проблемы и предлагая пути их решения. Президент отметил, что в нынешней исторической ситуации, когда Россия сталкивается с беспрецедентным давлением извне, способность слышать голос народа и оперативно учитывать его мнение становится стратегическим ресурсом. Он подчеркнул, что именно благодаря этому взаимодействию удается своевременно выявлять проблемные точки.

Президент выразил уверенность, что сложившаяся практика открытого взаимодействия с общественными организациями, в частности с Народным фронтом, доказала свою состоятельность и должна быть сохранена на всех уровнях управления.