Путин пообщался с мальчиком, спасавшим людей во время паводка в Дагестане

Президент России Владимир Путин рассказал, как на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» отдельно пообщался с мальчиком, спасшим из воды 23 человека при паводке в Дагестане.

«Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, — представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, — я у него спрашиваю: «Страшно было?» Вот сейчас на ушко спросил. Он мне говорит: «Чуть-чуть», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что сила России состоит в том, «что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты в Дагестане на фоне подтоплений сейчас принимают все необходимые меры, чтобы избежать рисков для населения.