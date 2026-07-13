Владимир Путин приехал на общероссийский форум «Все для Победы!»

В понедельник, 13 июля, президент России Владимир Путин прибыл на форум Общероссийского народного фронта «Все для Победы!», где выступил перед участниками движения и активистами. Мероприятие проходит в Москве и собрало представителей волонтерских организаций, военных корреспондентов и общественных деятелей, занятых поддержкой армии и мирного населения. Открывая свое выступление, глава государства подчеркнул, что активисты Народного фронта на протяжении всех 15 лет своего существования неизменно находятся на острие ключевых проблем, которые приходится решать России, и в текущих условиях их вклад в общее дело является особенно весомым.

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Президент заявил, что выстраивание эффективной обратной связи с гражданами является чрезвычайно важной задачей для власти любого уровня. По его словам, тесное взаимодействие с обществом позволяет корректировать принимаемые решения и лучше понимать потребности людей, особенно тех, кто непосредственно столкнулся с трудностями военного времени. Путин также отметил, что в настоящий момент нет ничего более приоритетного, чем всесторонняя работа с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, и членами их семей. Он призвал уделять особое внимание социальной поддержке, медицинскому обеспечению и помощи в решении повседневных проблем защитников Родины.

Особое внимание в своем выступлении президент уделил укреплению оборонного потенциала страны. Он сообщил, что Россия продолжает системно совершенствовать свою экономику и Вооруженные силы, добиваясь новых значимых результатов в оборонно-промышленном комплексе. Говоря о внешнеполитической обстановке, Путин констатировал, что недружественная часть так называемого коллективного Запада, придерживающаяся откровенно русофобской риторики, фактически борется с Россией именно в тот момент, когда страна демонстрирует динамичное развитие и уверенный рост. В этой связи он особо выделил главное качество российского народа — умение преодолевать любые трудности и страхи, что, по его убеждению, является нашей исторической силой, позволяющей выходить из самых сложных ситуаций с достоинством и уверенностью в завтрашнем дне.