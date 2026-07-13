Предсказано влияние смерти сенатора Грэма* на санкционную политику США

Смерть сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), известного жесткой антироссийской позицией, никак не смягчит санкционную политику США, отметила руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.

В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что антироссийские настроения остаются одной из немногих тем, склеивающих две партии, а наследие Грэма продолжат его единомышленники.

«Антироссийская политика в сегодняшних условиях очень поляризованного Конгресса является одной из немногих тем, которые склеивают две партии и могут являться платформой для двухпартийного консенсуса. Санкции против России никто не отменит. Для этого нужно консенсусное решение Конгресса, и смерти одного человека, пусть даже автора самого жесткого варианта, недостаточно. Нужна очень серьезная политическая воля, причем не на уровне президента, а на уровне законодательной ветви власти», — пояснила Войтловская.

По ее словам, многие законопроекты в США устроены так, что увязываются один с другим: правительству нужно провести налоговую реформу, а в тот же документ вписывают антироссийские санкции, и конгрессмены вынуждены голосовать за оба пункта. Именно поэтому антироссийская тема остается таким удобным инструментом.

«Дело Грэма продолжат его соратники — сенаторы Брайан Шац, Ричард Дурбин, Джин Шахин, Митч Макконнелл и другие. Не исключено, что смерть Грэма может, напротив, послужить стимулом к раскручиванию антироссийских акций в память о его наследии», — заключила специалист.

О смерти Грэма стало известно в воскресенье, 12 июля. По предварительным данным, это случилось из-за «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва его аорты из-за затвердевания артерий.

Грэм собирался представить в Конгрессе США новый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России после визита в Киев, который состоялся 10 июля.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.