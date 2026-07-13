Путин дал гражданство РФ автору дизайна BMW X6 Пьеру Леклерку

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, дал гражданство РФ уроженцу Бельгии, автомобильному дизайнеру Пьеру Леклерку. Он разработал дизайн BMW X6.

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Соответствующий указ в понедельник, 13 июля, был опубликован на сайте правовых актов.

— Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии, — говорится в документе.

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