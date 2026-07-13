Путин дал гражданство РФ автору дизайна BMW X6 Пьеру Леклерку
Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, дал гражданство РФ уроженцу Бельгии, автомобильному дизайнеру Пьеру Леклерку. Он разработал дизайн BMW X6.
Соответствующий указ в понедельник, 13 июля, был опубликован на сайте правовых актов.
— Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии, — говорится в документе.
5 июля внук президента Франции генерала Шарля Де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил о намерении переехать вместе с семьей в Россию и получить российское гражданство.
За последние месяцы отец американского миллиардера Илона Маска Эррол несколько раза приезжал в Россию, и каждый его визит широко освещается российскими СМИ. Чем занимается отец богатейшего человека в мире, какие у него отношения с сыном и что он говорил о России — в материале «Вечерней Москвы».
Сербский актер Милош Бикович высказался о последствиях получения им гражданства России. При этом артист признался, что это решение повлияло на его международную карьеру. По его словам, у него с РФ духовная связь.