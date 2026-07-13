Захарова сравнила с варварством вывоз танка Т-70 с братской могилы под Харьковом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о краже танка-памятника Т-70 с братской могилы в Харьковской области. В своем Telegram-канале она назвала варварство «европейской ценностью».

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что в ночь на 11 июля неизвестные украли танк Т-70. Он был установлен на могиле экипажа танка, погибшего при освобождении Оскола во времена Великой Отечественной войны.

«Варварство — это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в 21 веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», — заявила Захарова.

Как ранее сообщалось, одна из местных жительниц рассказала, что во время вывоза танка неизвестные уничтожили как минимум 12 надгробий. Полиция составила протокол.