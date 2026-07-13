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Песков: "коалиция желающих" заблуждается о возможности нанести поражение РФ

ТАСС

"Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России.

Песков раскрыл, в чем заблуждается "коалиция желающих"
© ТАСС

На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта группа стран <…> тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране", - сказал представитель Кремля в контексте предстоящей встречи "коалиции желающих", где планируется обсуждать поддержку Украины.