Песков раскрыл, в чем заблуждается "коалиция желающих"

Песков: "коалиция желающих" заблуждается о возможности нанести поражение РФ
"Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России.
На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта группа стран <…> тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране", - сказал представитель Кремля в контексте предстоящей встречи "коалиции желающих", где планируется обсуждать поддержку Украины.