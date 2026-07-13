Песков прокомментировал слухи об ограничении судоходства в Азовском море

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин осведомлён об ограничениях судоходства в Азовском море.

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При этом Песков подчеркнул, что регулирование вопросов судоходства в Азовском море относится к компетенции Министерства транспорта, и рекомендовал направлять соответствующие запросы именно в Минтранс.

Также представитель Кремля отметил, что ситуация, связанная со спецоперацией на Украине, находится под контролем главы государства: президент регулярно получает все необходимые сведения и на их основании принимает решения.