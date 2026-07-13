Песков анонсировал встречу Путина с руководством и активистами ОНФ

Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести встречу с руководством и активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча пройдет в Кремле, президент также осмотрит выставку ОНФ «Все для победы!», пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Также у президента намечен ряд рабочих встреч.

Кроме того, Путин вручит премии ОНФ, это будет отдельная церемония.

В прошлом году Путин осмотрел выставку об итогах трехлетней работы ОНФ. На форуме «Все для Победы!» глава государства озвучил сумму собранных движением средств на поддержку спецоперации в размере 54,5 млрд рублей.

Российский лидер выразил глубокую признательность волонтерам организации за искреннее служение Отечеству.