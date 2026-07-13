Патрушев: в ФСБ развивают опыт разоблачения шпионов

Опыт российских контрразведчиков, в свое время обезвредивших кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб, сейчас успешно развивают и применяют в ФСБ. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев занимал пост директора ФСБ в 1999-2008 годах. Он отметил, что на рубеже веков контрразведка ФСБ разоблачила многих сотрудников, в том числе ЦРУ США.

«Приятно видеть, что их опыт переняли и сейчас успешно развивают и применяют сотрудники Службы контрразведки ФСБ России», — сказал Патрушев.

По данным ФСБ только за два последних года из России было выдворено 16 британских разведчиков, работавших в Москве под дипломатическим прикрытием. В их действиях обнаружились признаки проведения разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности страны. Кроме того, фиксировались попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими чиновниками и экспертами в сфере экономики.